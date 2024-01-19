3 فئات انضمت حديثًا لمنظومة الدعم.. مساعد وزير التموين يوضح

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الدعم الغذائي يُمثل ثلث إجمالي الدعم الحكومي المقدم للمواطن.

وأشار "العشماوي" خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "الحياة"، إلى أنه لا توجد إضافة للأبناء على البطاقات التموينية، مضيفًا أنه تم ضم أبناء الشهداء وتكافل وكرامة والعمالة الموسمية لمنظومة الدعم.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الدعم في البطاقات التموينية كان 20 جنيهًا للفرد، وفي الوقت الحالي أصبح 50 جنيهًا.

ونوه "العشماوي"، بأن رغيف الخبز يقدم للمواطن ضمن منظومة الدعم، بخمسة قروش ويكلف الدولة جنيهًا، مشيرًا إلى أن هناك 32 ألف مخبز تمويني على مستوى الجمهورية.