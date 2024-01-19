مصطفى بكرى: الرئيس السيسى يدافع عن الأمة والشعب المصرى أكبر داعم للقضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مصر استطاعت أن تكون الدولة المحورية في الدفاع عن قضية فلسطين والتعامل بكل شفافية مع هذه الأزمة.

وأشار "بكري" إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحمل رسالة الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل جهد، مشيرًا إلى أن أرض العرب هي للعرب، حيث يفتح الرئيس السيسي الأبواب لجميع الأشقاء.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري، أن بلاد العرب، تحمل لمصر كل الخير، قائلًا: "امشي في شوارع الدول العربية ستجد صورًا للرئيس جمال عبد الناصر"، مؤكدًا أن مصر دائمًا الضهر والسند لكافة الدول العربية.

ونوه "بكري"، بأن مصر بحكم ارتباطها بالتاريخ معنية بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يعتبر القضية قضيته العربية الأولى.