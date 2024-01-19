الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى بكرى: من يتجاوز أمننا القومى سيواجه برد رادع وقوى

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الاعتماد على الدور الوطني من الأمور المهمة في هذا الزمان، مشيرًا إلى أن الشارع المصري بدء يتفهم قيمة القوات المسلحة وقيمة التسليح بهذا الشكل.

أضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة تسلحت بأفضل الأسلحة، وذلك من أجل حماية الأمن القومي، في ظل التوتر الذي يسود المنطقة.

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات البحرية، هي القوة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن من المتوقع أن يحدث بعد المناوشات في التصعيد الذي تشهده المنطقة العربية.

وأشار "بكري" إلى أن هناك محاولات للتدخل في شأن الأمة العربية، بالإضافة محاولة الدول الكبرى التدخل في المنطقة العربية بشكل أو بآخر، الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يسلح الجيش بهذه التقنية والتكنولوجيا.

مصطفى بكرى الاعلامي مصطفى بكري صدى البلد حقائق وأسرار الأمن القومي منطقة الشرق الأوسط

مواد متعلقة

"الهدف مصر".. مصطفى بكرى يكشف خطورة توقيع اتفاقية أرض الصومال مع إثيوبيا

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى يدافع عن الأمة والشعب المصرى أكبر داعم للقضية الفلسطينية

التموين: الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من التضخم على عاتقها دون أن يشعر المواطن

3 فئات انضمت حديثًا لمنظومة الدعم.. مساعد وزير التموين يوضح

التموين تكشف موعد انطلاق معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع

التموين: استوردنا ألبان بودرة بمليار دولار خلال 2023

التموين: لدينا 7 مستودعات لتخزين السلع الاستراتيجية أهمها السكر والزيت

جهاز تنمية التجارة الداخلية: 64 مليون مواطن مستفيد من بطاقات التموين

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

لسه الأمانى ممكنة.. فيتوريا يعالج الأخطاء قبل موقعة كاب فيردى الحاسمة لتخطى دور المجموعات

عاجل| ملح على الجرح الغائر.. صحفيون سودانيون يكشفون لـ«الدستور» وقائع استهدافهم من «الدعم السريع»: نُضرب بالهاون

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية