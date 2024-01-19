مصطفى بكرى: من يتجاوز أمننا القومى سيواجه برد رادع وقوى

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الاعتماد على الدور الوطني من الأمور المهمة في هذا الزمان، مشيرًا إلى أن الشارع المصري بدء يتفهم قيمة القوات المسلحة وقيمة التسليح بهذا الشكل.

أضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القوات المسلحة تسلحت بأفضل الأسلحة، وذلك من أجل حماية الأمن القومي، في ظل التوتر الذي يسود المنطقة.

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، أن القوات البحرية، هي القوة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا أن من المتوقع أن يحدث بعد المناوشات في التصعيد الذي تشهده المنطقة العربية.

وأشار "بكري" إلى أن هناك محاولات للتدخل في شأن الأمة العربية، بالإضافة محاولة الدول الكبرى التدخل في المنطقة العربية بشكل أو بآخر، الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يسلح الجيش بهذه التقنية والتكنولوجيا.