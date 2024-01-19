السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نيفين مسعد لـ"الشاهد": صلاح جاهين كان قمة فى الجدية فى إطار من السخرية

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن السخرية من الأمور الصعبة، حيث إنها أداة غير مباشرة لانتقاد الأوضاع أو التعليق على الأوضاع السيئة.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من السهل أن نصف الشيء بحالته الحقيقية، مشيرة إلى أن من الصعب استخدام الاستعارات في التعبير عن الأشياء.

وأردفت أستاذ النظم السياسية، أن الراحل صلاح جاهين كان قمة في الجدية في إطار من السخرية، مؤكدة أنه لم يتواجد على الساحة شخص بمثل تفكيره ورويته الأوضاع بهذا الشكل الساخر، والذي يحمل موضوعات جدية.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

نفين مسعد الشاهد صلاح جاهين السخرية الدكتورة نيفين مسعد أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الانسان اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز

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