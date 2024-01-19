الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مذيع يحرج صحفى إسرائيلي بشأن القصف الذى لا يفرق بين أحد فى قطاع غزة (فيديو)

الصحفي الإسرائيلي
الصحفي الإسرائيلي

أحرج مذيع قناة "الغد الإخبارية"، أحد الصحفيين الإسرائيليين يدعى يواف شتيرن، بشأن القصف الذي لا يفرق بين أحد في قطاع غزة، حيث وجه سؤالا له أن إسرائيل لا تستطيع التفريق بين المدني وآخر.

ونوه مذيع "الغد الإخبارية"، أن هناك مئات المجازر التي قامت بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، حيث رد الصحفي الإسرائيلي، بأن خسارة المدنيين أمر شائع في الحروب عند تحويل المناطق المدنية لمناطق نزاع.

وأضاف الصحفي الإسرائيلي، أن الشعب الفلسطيني كان لابد أن يدفع الثمن مقابل ما فعلته حركة حماس، والتستر عليها، مشيرًا إلى أنه كانوا يجب أن يعرفوا ذلك سلفًا، عندما قررت حركة حماس الذهاب إلى مجزرة السابع من أكتوبر.

صحفي إسرائيلي غزة الغد الأخبارية إسرائيل الشعب الفلسطيني

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