الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مذيع القاهرة الإخبارية يبكي بعد استشهاد زميله: مستمرون في عملنا وإن فقدنا أرواحنا

مذيع القاهرة الإخبارية
مذيع القاهرة الإخبارية يبكي بعد استشهاد زميله

لم يتمالك محمد عبيد، مذيع قناة القاهرة الإخبارية، من حبس دموعه، أثناء التعليق على خبر استشهاد أحد أفراد أطقم القاهرة الإخبارية.

وبكى عبيد، وبكت معه ضيفته على الهواء الكاتبة والباحثة السياسية تمارا حداد، وهي تقول "رحم الله شهيدكم وصحفيكم، نتحدث من واقع مؤلم جدًا".

مذيع القاهرة الإخبارية يبكي بعد استشهاد زميله

وقال عبيد، إن رصاص الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين أحد، والسترة التي تعلن أنه صحفي، لم تمنع قتله، القوانين تجرم ذلك لكنه ليس بعيد عن نيران الاحتلال التي لا تفرق، لا تترك المصاب في مكانه، تقصف المستشفيات، لكن كل هذا لن يثني القاهرة الإخبارية من قيامها بعملها وأن ضحت بأرواح أبنائها، ستستمر في تغطية ما يحدث في غزة.

مذيع القاهرة الإخبارية يبكي بعد استشهاد زميله

وأردف: "نشد على عضد زملائنا الذين مازالوا على أرض غزة مستمرون في التغطية رغم آلامهم وإجبارهم على الإخلاء، لا يجدون مأوى ولا غذاء، قناة القاهرة الإخبارية نقوم بتغطية حيادية يشهد عليها الجميع، إلا أنه في الآخر استشهد، ندغو الله يحمي بقية زملائنا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

مذيع القاهرة الإخبارية يبكي بعد استشهاد زميله
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