نفين مسعد لـ"الشاهد": الدراسات العليا فقدت هيبتها الجامعية

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الأستاذ الجماعي يعتبر أن طالبه الذي أشرف علية في رسالة الدكتوراه والماجستير، إذا لم يحصل على الدرجة العلمية يعتبره تقصير في حقه.

أشارت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن هناك العديد من الطلاب المقدمين للرسالة الخاصة بالدكتوراه، مستواه لا يؤهله للحصول على لقب الدكتور، مضيفة أن الكثير من الدكاترة الجامعين لا يفهموا ذلك.

وأضافت أستاذ النظم السياسية، هناك تفريط وتكرار في موضوعات الرسالة الجامعية الخاصة برسائل الدكتوراه والماجستير، مشيرة أن هناك العديد من المجالات التي لابد أن يوجه إليها الطلاب، حيث أن الدراسات العليا فقدت هيبتها الجامعية.

تفاصيل برنامج الشاهد

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.