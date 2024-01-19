السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نفين مسعد لـ"الشاهد": هناك الكثير من درجات الدكتوراه أصحاباها لا يستحقوا هذا التقدير

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن عادل إمام قالها قديمًا أننا "بلد شهادات"، مشيرًا أننا دائمًا ما نحترم حرف "د"، قائلة بشكل ساخر: "احنا 95% مننا دكاترة"

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،أن الكثير من المصريين يحترمون بشدة الدرجة العلمية للأشخاص، وهذا وضعنا في مأزق كبير، قائلة: "كل واحد بقا بيتكلم كويس نقوله يادكتور".

ونوهت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أننا نعيش عصر التفريط في قيمة "الدال" بالجامعة، حيث أن مستوى رسائل الدكتوراه متدني، مضيفة أن هناك الكثير من درجات الدكتوراه أصحاباها لا يستحقوا هذا التقدير.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

 

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