"فيها حاجة حلوة".. قصة مصرى استكمل دراسة الطب بعد الـ60 (فيديو)

سلط برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc الضوء على مصري يدعى عادل فهمي، استكمل دراسة الطب بعد عمر الـ 60.

وقال “فهمي” إن والده توفى في عام 1977، الأمر الذي دفعه لترك الدراسة من أجل تولي مسئولية البيت والأشقاء، مضيفًا أنه أكمل دراسته ودخل كلية طب الأزهر.

ونوه الدكتور عادل فهمي، أنه ترك الكلية أكثر من 40 عاما، بسبب إعالة أشقائه، عندما سنحت له فرصة عمل جيدة، مشيرًا إلى أن كل ما كان يشغل باله هو الأسرة، وكيفية تجهيز أخواته الفتيات.

وأضاف "فهمي"، أنه بدأ في التفكير بنفسه ومستقبله، بعد إتمام رسالته تجاه أسرته، مؤكدًا أن التعليم من الأمور الهامة، التي يجب على الأسرة تربيتها في الأطفال منذ الصغر.

وأشار "فهمي" إلى أنه رجع لكلية الطب في عام 2008، بعد أكثر من 20 عاما من تركها، من أجل إكمال حلمه القديم، مضيفًا أنه لم يقصر أيضًا في حقه أولاده.