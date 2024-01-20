"كرمته وكالة ناسا".. قصة المخترع الصغير أحمد حمادة صاحب الـ 8 أعوام

سلط برنامج "8 الصبح" خلال حلقة اليوم، والمذاع على فضائية dmc، الضوء على قصة "أحمد حمادة"، الطفل ذو الثامنة أعوام، والملقب بـ"المخترع الصغير".

قال حمادة أحمد، والد الطفل أحمد والذي تم تكريمه من قبل وكالة الفضاء الأوروبية، أن أبنه كان ليس مثل الأطفال في سنه، فدائمًا ما يريد تصميم مجسمات.

في هذا الصدد قال الطفل أحمد، إن وكالة ناسا للفضاء كرمته من قبل، من خلال فوزه بأحد المسابقات التي طلبت فيها بتصميم مجسم خاص بعلوم الفضاء، مشيرًا أن الوكالة كرمته.

وأبتكر الطفل أحمد، تيلسكوب من الورق المقوي، يساهم في رصد الكواكب والنجوم، بأقل التكاليف، مشيرًا أن فكرته تساهم في توفير الوقود المحروق خلال رحلات الفضاء.