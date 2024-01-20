السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 من قبل ربات البيوت في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

يمكن متابعة الدستور لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاعا عريضا من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-1-2024

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 67 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 66 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 58 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

txt

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 19 يناير 2024.. زيادة عيار 21

txt

سعر الدولار اليوم الجمعة 19 يناير 2024 مقابل الجنيه في البنوك والصرافات


أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم نحو 30 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم نحو 24.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 23 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور عمر يوم نحو 24 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 13 جنيها.

سجل سعر الكتكوت في شركة القصيبي عمر يوم نحو 29 جنيها.

 

txt

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

txt

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في مصر بالجنيه المصري والدولار

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 47 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المولارد نحو 48 جنيها.

سجل سعر كيلو البط التسمين نحو 38 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 36 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الشريفان نحو 37 جنيها.

سجل سعر كيلو البط بكيني أبيض نحو 25 جنيها.

txt

الفراخ بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

txt

مسئول حكومى لـ"حقائق وأسرار": الدولة لم ترفع الأسعار منذ عام ونصف العام


بورصة الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرار ملحوظ خلال التعاملات الصباحية وذلك حيث انخفض سعر كيلو الدواجن بكافة أنواعها بقيمة جنيهين في جميع محافظات الجمهورية وذلك مع توفير الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما أثر على زيادة حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.

اقرأ المزيد

الفراخ بـ67 جنيها في المزرعة.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم 

استمرار تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وزيادة إقبال المواطنين

أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ الفراخ البيضاء الفراخ بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

عاجل.. عودة الاتصالات السلكية واللاسلكية فى غزة بعد انقطاع دام 8 أيام

أكاذيب إسرائيلية جديدة بشأن «محور فيلادلفيا».. ومصر ترد بموقف حاسم

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

ما دوافع الصدام بين إيران وباكستان غير المسبوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية