أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

زاد البحث عن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 من قبل ربات البيوت في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية للمستهلكين بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024

يمكن متابعة الدستور لمعرفة أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 20-1-2024 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاعا عريضا من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية حيث جاءت الأسعار كما يلي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-1-2024

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 67 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 110 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 66 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 70 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيها وفي المحلات التجارية والأسواق الشعبية للمستهلكين نحو 58 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.



أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم نحو 30 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم نحو 24.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 23 جنيها.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور عمر يوم نحو 24 جنيها.

سجل سعر الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين عمر يوم نحو 13 جنيها.

سجل سعر الكتكوت في شركة القصيبي عمر يوم نحو 29 جنيها.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 47 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المولارد نحو 48 جنيها.

سجل سعر كيلو البط التسمين نحو 38 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 36 جنيها.

سجل سعر كيلو البط الشريفان نحو 37 جنيها.

سجل سعر كيلو البط بكيني أبيض نحو 25 جنيها.



بورصة الدواجن اليوم

شهدت بورصة الدواجن اليوم استقرار ملحوظ خلال التعاملات الصباحية وذلك حيث انخفض سعر كيلو الدواجن بكافة أنواعها بقيمة جنيهين في جميع محافظات الجمهورية وذلك مع توفير الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين مما أثر على زيادة حجم المعروض في الأسواق المصرية للمستهلكين.