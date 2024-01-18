مسئول حكومى لـ"حقائق وأسرار": الدولة لم ترفع الأسعار منذ عام ونصف العام

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تصريحات لمسئول حكومي لبرنامج “حقائق وأسرار”، قائلا "المسئول الحكومي أكد أن الدولة لم ترفع الأسعار منذ عام ونصف العام، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة البترول عن خسائرها التي بلغت 125 مليار جنيه نتيحة ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المصدر الحكومي قد أكد أن شركة الكهرباء خسرت مايقارب 90 مليار جنيه، العام الماضي، علاوة على أن الدولة بدأت التوسع في الطاقة الجديدة، ولكن الدولة كانت تبيع الكهرباء وفقا لسعر الدولار القديم.

وتابع: أزمة الحرب على غزة، تسببت في خسائر لقناة السويس، بنسبة 40%".

وعن أزمة الكهرباء، أوضح بكري نقلا عن المسئول الحكومي، أن الدولة لم يكن لديها الاستعدادات الكافية لتوليد الكهرباء، أما الآن لدينا القدرة على توليد الكهرباء حتى 0 سنوات مقبلة، ولكن ينقصنا المازوت والغاز، بقيمة 400 مليون دولار كل شهر.

وتابع: "المسئول الحكومي أكد أن الضرائب زادت بنسبة 43% عن العام الماضي، مع العلم أن الحكومة قد وجدت 20% من المحال والمولات بإحدى المناطق لا تسدد ضرائب".

