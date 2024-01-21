الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

السيسي: المباحثات مع الرئيس الصومالي كانت بناءة جدًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الصومالى حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، حيث عقدا مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وهنأ الرئيس السيسى فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك بقصر الاتحادية اليوم الأحد، نظيره الصومالي، على النجاحات التى تحققت فى الصومال الشقيق خلال الفترة القادمة.

وأضاف الرئيس السيسى مخاطبًا نظيره الصومالى:" أهنئكم على النجاحات التى حققتموها فى الفترة التى قمتم فيها بقيادة البلاد فى 3 أشياء، أولًا: السيطرة على أرض الصومال ومكافحة الإهاب الذى كان له تأثيرًا كبيرًا فى عدم الاستقرار لمدة من عشرين لتلاتين سنة".

شطب الديون

وأضاف الرئيس السيسى أن النجاح الثانى يكمن فى شطب الديون التى كانت تثقل كاهل الصومال، أما النجاح الثالث، فهو رفع الحظر المفروض على الصومال منذ العام 1991 على توريد المعدات والأسلحة.

وأكد الرئيس السيسى للرئيس الصومالى:" بقيادتكم الحكيمة تتقدم الصومال أكبر وتتطور أكثر وتنجح بشكل يسعدنا، وعلاقتنا مع الصومال تاريخية وممتدة".
وأوضح الرئيس السيسى، أن مباحثاته مع نظيره الصومالى كانت بنّاءة جدًا، حيث ناقشا تعزيز العلاقات فى المجالات المختلفة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيًا؛ مشددًا على أن الصومال دولة عربية وأفريقية ونحن مستعدون بإرادة قوية للعمل معها، ومصر لا تتدخل فى شئون الدول وتسعى للتعاون والبناء مع الجميع.

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