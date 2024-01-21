الأورومتوسطي: الاحتلال فجّر 30 مربعًا سكنيًا في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية

قال رئيس المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن إسرائيل مستمرة في الجرائم الدموية والعمليات الوحشية وتدمير كل أشكال الحياة وتحديدًا المنازل.

وأضاف رئيس المركز الأورومتوسطي في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "خلال الثلاثة أيام الماضية الاحتلال فجّر 30 مربعًا سكنيًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمارس عملية تدمير ممنهجة للفلسطينيين في قطاع غزة.

رئيس المركز الأورومتوسطي: إسرائيل تتوسع في تفجير المربعات السكنية

وتابع: "لن يجد السكان مكانًا للسكن إذا انتهى الاحتلال الإسرائيلي" مشيرًا إلى أن عملية التهجير خلال الأيام الماضية انتقلت إلى مرحلة أخرى بخلاف التجويع والطلب من السكان التوجه إلى أماكن معينة وقصفهم.

وأشار إلى أن إسرائيل تتوسع في تفجير المربعات السكنية بحيث لا يجد الفلسطينيون أماكن للسكن وكل هذه الأفعال الإجرامية موثقة، متابعًا: "جيش الاحتلال نفسه يوثق جرائمه من خلال مقاطع الفيديو التي يبثها لتدمير منازل الفلسطينيين".