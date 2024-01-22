سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرون للملكة العربية السعودية مع بداية اليوم على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث يواصل سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية، استقراره عند المبلغ الذي سجله أمس الأحد، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عن أسعاره في الفترة الحالية من المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة، وذلك طبقا لما أعلن من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية والذي قد جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء وسعر البيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بنك القاهرة

فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه بيعا أما بلغ سعر الشراء 8.19 جنيه.

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين

33.41 جنيه للشراء.

33.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين

38.93 جنيه للشراء.

39.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين

8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين

99.29 جنيه للشراء.

100.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الإثنين

7.80 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.