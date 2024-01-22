الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 22-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

يحرص المسافرون للملكة العربية السعودية مع بداية اليوم على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث يواصل سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك المصرية، استقراره عند المبلغ الذي سجله أمس الأحد، وذلك تزامنا مع زيادة البحث عن أسعاره في الفترة الحالية من المواطنين الراغبين بأداء مناسك العمرة، وذلك طبقا لما أعلن من خلال المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 22-1-2024 في البنوك المصرية والذي قد جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم 

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم البنك الأهلي المصري

يسجل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين داخل البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء وسعر البيع 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي
كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 8.25 جنيه بيعًا أما سعر الشراء 8.23 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم بنك القاهرة 

فيما يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإثنين داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه بيعا أما بلغ سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية

غسل 7 ملايين جنيه.. استمرار حبس تاجر العملات الأجنبية المشبوهة 15 يومًا

أسعار العملات في مصر اليوم

سعر الدولار اليوم الإثنين
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم الإثنين
33.41 جنيه للشراء.
33.61 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الإثنين
38.93 جنيه للشراء.
39.22  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين
8.19 جنيه للشراء.
8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين
99.29 جنيه للشراء.
100.22 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين
8.38 جنيه للشراء.
8.39 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم الإثنين
7.80 جنيه للشراء.
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي اليوم الاثنين مقابل الجنية المصري الريال السعودي الجنيه المصري

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم الخميس 18-1-2024 وأسعار العملات فى مصر

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم المزرعة الشرقية وسلواد شرق رام الله في الضفة الغربية​

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

عاجل.. القاهرة الإخبارية: استشهاد 10 أشخاص فى قصف للاحتلال على خان يونس (فيديو)

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت اليوم الإثنين 22-1-2024 فى بورصة الدواجن

نيران غزة تنتشر فى الشرق الأوسط.. أبرز البؤر التى طالتها نار الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة