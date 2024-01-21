سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

مع كثرة الإقبال على موسم العمرة في الوقت الحالي خلال شهر رجب والاقبال عليها كذلك خلال شهري شعبان ورمضان القادمين يعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من أكثر الاحتياجات التي يبحث عنها المعتمرين لحاجتهم إلى العملات المالية عند سفرهم للمملكة العربية السعودية.



ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 21 /1/ 2024، مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي في مصر



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري ليكون 8.2190 جنيه للشراء و8.2545 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري استقرت عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.



بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية عند نفس القيمة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك قناة السويس استقرت عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.



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سعر الريال السعودي مقابل الدولار



استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي 3.7500 للريال الواحد.



أسعار العملات اليوم



دولار أمريكى

30.8272 جنيه للشراء

30.9586 جنيه للبيع

يورو

33.5646 جنيه للشراء

33.7201 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

39.0950 جنيه للشراء

39.2771 جنيه للبيع

دولار كنـدى

22.8502 جنيه للشراء

22.9510 جنيه للبيع

كرون دنماركي

4.5012 جنيه للشراء

4.5208 جنيه للبيع

كرون نرويجى

2.9327 جنيه للشراء

2.9461 جنيه للبيع

كرون ســويدى

2.9508 جنيه للشراء

2.9642 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.6424 جنيه للشراء

35.8110 جنيه للبيع

100 ين يابانى

20.8531 جنيه للشراء

20.9463 جنيه للبيع



دينــار كويتى

100.1565 جنيه للشراء

100.6161 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3929 جنيه للشراء

8.4294 جنيه للبيع

دولار إســـترالى

20.2534 جنيه للشراء

20.3429 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

81.7653 جنيه للشراء

82.1335 جنيه للبيع

ريـــال عمـــانى

80.0664 جنيه للشراء

80.4202 جنيه للبيع

ريـــال قطــــرى

8.4548 جنيه للشراء

8.4932 جنيه للبيع

دينـار أردنـى

43.4185 جنيه للشراء

43.6836 جنيه للبيع

يوان صينى

4.2852 جنيه للشراء

4.3041 جنيه للبيع

