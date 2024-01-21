سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى
مع كثرة الإقبال على موسم العمرة في الوقت الحالي خلال شهر رجب والاقبال عليها كذلك خلال شهري شعبان ورمضان القادمين يعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من أكثر الاحتياجات التي يبحث عنها المعتمرين لحاجتهم إلى العملات المالية عند سفرهم للمملكة العربية السعودية.
ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 21 /1/ 2024، مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في مصر
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري ليكون 8.2190 جنيه للشراء و8.2545 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري استقرت عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية عند نفس القيمة 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك قناة السويس استقرت عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 14-1-2024 مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024 مقابل الجنيه المصرى
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
استقر سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي 3.7500 للريال الواحد.
أسعار العملات اليوم
دولار أمريكى
30.8272 جنيه للشراء
30.9586 جنيه للبيع
يورو
33.5646 جنيه للشراء
33.7201 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
39.0950 جنيه للشراء
39.2771 جنيه للبيع
دولار كنـدى
22.8502 جنيه للشراء
22.9510 جنيه للبيع
كرون دنماركي
4.5012 جنيه للشراء
4.5208 جنيه للبيع
كرون نرويجى
2.9327 جنيه للشراء
2.9461 جنيه للبيع
كرون ســويدى
2.9508 جنيه للشراء
2.9642 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.6424 جنيه للشراء
35.8110 جنيه للبيع
100 ين يابانى
20.8531 جنيه للشراء
20.9463 جنيه للبيع
دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء
100.6161 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3929 جنيه للشراء
8.4294 جنيه للبيع
دولار إســـترالى
20.2534 جنيه للشراء
20.3429 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
81.7653 جنيه للشراء
82.1335 جنيه للبيع
ريـــال عمـــانى
80.0664 جنيه للشراء
80.4202 جنيه للبيع
ريـــال قطــــرى
8.4548 جنيه للشراء
8.4932 جنيه للبيع
دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء
43.6836 جنيه للبيع
يوان صينى
4.2852 جنيه للشراء
4.3041 جنيه للبيع