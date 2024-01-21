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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 21-1-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودى
الريال السعودى

مع كثرة الإقبال على موسم العمرة في الوقت الحالي خلال شهر رجب والاقبال عليها كذلك خلال شهري شعبان ورمضان القادمين يعتبر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية من أكثر الاحتياجات التي يبحث عنها المعتمرين لحاجتهم إلى العملات المالية عند سفرهم للمملكة العربية السعودية.
 

ونرصد في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الاحد 21 /1/ 2024، مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

 

سعر الريال السعودي في مصر 
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنك المركزي المصري ليكون 8.2190 جنيه للشراء و8.2545 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك الأهلي المصري استقرت عند 8.19  جنيه للشراء و8.22  جنيه للبيع.
 

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

 
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات بنك الإسكندرية عند نفس القيمة 8.21  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات  بنك قناة السويس  استقرت عند 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات  بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في معاملات البنك التجاري الدولي cib  8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

 


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سعر الريال السعودي مقابل الدولار
 

استقر سعر الريال السعودي مقابل  الدولار الأمريكي في معاملات البنك المركزي السعودي 3.7500 للريال الواحد.

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أسعار  العملات اليوم 
 

دولار أمريكى
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يورو
33.5646 جنيه للشراء 
33.7201 جنيه للبيع 

جنيــه إسترليـنى
39.0950 جنيه للشراء 
39.2771 جنيه للبيع 

دولار كنـدى 
22.8502 جنيه للشراء 
22.9510 جنيه للبيع 

كرون دنماركي
4.5012 جنيه للشراء 
4.5208 جنيه للبيع 

كرون نرويجى 
2.9327 جنيه للشراء 
2.9461 جنيه للبيع 

كرون ســويدى
2.9508 جنيه للشراء 
2.9642 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
35.6424 جنيه للشراء 
35.8110 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
20.8531 جنيه للشراء 
20.9463 جنيه للبيع 
 

دينــار كويتى
100.1565 جنيه للشراء 
100.6161 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3929 جنيه للشراء 
8.4294 جنيه للبيع 

دولار إســـترالى
20.2534 جنيه للشراء 
20.3429  جنيه للبيع 

دينــار البحــرين 
81.7653 جنيه للشراء 
82.1335 جنيه للبيع 

ريـــال عمـــانى 
80.0664 جنيه للشراء 
80.4202 جنيه للبيع 

ريـــال قطــــرى 
8.4548 جنيه للشراء 
8.4932 جنيه للبيع 

دينـار أردنـى
43.4185 جنيه للشراء 
43.6836 جنيه للبيع 

يوان صينى 
4.2852 جنيه للشراء 
4.3041 جنيه للبيع 
 

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