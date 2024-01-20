السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة تانية ثانوى 2024 ترم أول بالخطوات

الصف الثانى الثانوى
الصف الثانى الثانوى

ارتفع البحث عن نتيجة تانية ثانوي 2024 ترم أول على محركات جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل أولياء الأمور والطلاب للبحث عن رابط النتيجة، حيث بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة أداء الامتحانات يوم السبت 13 يناير وينتهي يوم 24 يناير 2024 للشعبتين العلمي والأدبي. 

رابط نتيجة تانية ثانوي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

ينشر الدستور رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول ولمعرفة التفاصيل اتبع الخطوات التالية: 

-الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم (للدخول اضغط هنــا )

-اختار نتيجة الطلاب 

-تحديد الصف الثاني الثانوي  

- تحديد الفصل الدراسي الأول 2023-2024 

-ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب 

- ثم اضغط على استعلام 

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام والصف الثاني الثانوي الأزهري 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة قد اعلنت عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 القاهرة بالفصل الدراسي الأول، للشعبة العلمية والأدبية، لتبدأ امتحانات نصف العام بداية من يوم السبت الموافق 13 من شهر يناير الجاري حتي يوم الأربعاء 24 يناير 2024.

 في يوم السبت الموافق 13\1\2024 تطبيقات الرياضيات، الجغرافيا

في يوم الإثنين الموافق 15\1\2024 اللغة الأجنبية الأولى، وجبر تفاضل وحساب مثلثات.

في يوم الأربعاء الموافق 17\1\2024 اللغة الأجنبية الثانية، والفيزياء، والتاريخ.

في يوم الإثنين الموافق 22\1\2024 اللغة العربية، الفلسفة والمنطق، والأحياء

في يوم الأربعاء الموافق 24\1\2024 الكيمياء، وعلم النفس والاجتماع.

وقد وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بعض التعليمات التي يجب الالتزام بها خلال فترة امتحانات نصف العام الدراسي، حيث يجب أن يتم عقد الامتحانات ورقيًا وفقًا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول، ولا يعقد امتحانات يوم السبت الموافق 20 يناير 2024 وتستمر الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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