السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

آخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات
امتحانات

يتساءل قطاع كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن "استمارة التسجيل لامتحانات الثانوية العامة 2024 "إذ يسأل الآلاف آخر موعد لتقديم الاستمارة والأوراق المطلوبة لأداء الامتحانات في العام الحالي وكذلك الرسوم المطلوبة لملء الاستمارة وطباعتها  كونها شرط أساسي لدخول الامتحانات. 

أخر موعد لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 هو يوم 22 فبراير المقبل وأشارت الوزارة إلى أنه لن يُسمح للطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية العامة 2024 بدخول الامتحانات.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

كما وجهت الوزارة نداء للطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 حتى الآن بضرورة التسجيل بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه بإمكان الطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 عبر الرابط التالي: [رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من هنـــــــــــا.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تم تحديد الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشمل:

- 4 صور شخصية خلفية بيضاء مع كتابة اسم الطالب وختم المدرسة.

- إيصال سداد رسوم الامتحانات الأصلي ونسخة منه.

- صورة من بطاقة الطالب.

- صورة من بطاقة ولي الأمر.

- استمارة التقدم ملونة ومختومة بختم المدرسة والإدارة التعليمية بعد طباعتها.

- بيانات نجاح الصف الثالث الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي.

- بيان رسوب إن كان الطالب راسبًا قبل نجاحه بالصفين الأول والثاني الثانوي ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- 2 طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 والرسوم المطلوبة

إقرارات لازمة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

نظرًا لضرورة إبلاغ الطالب بقرار منع اصطحاب الهواتف المحمولة، يتوجب عليه أن يكون على علم بتنظيم إلغاء امتحان رقم 205 لسنة 2020 المعدل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015. كما يجب تسجيل رقم هاتف مفتوح للتواصل المستمر مع الطالب.

رسوم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

 وإرسال حوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من أعوام الصف الثالث، وينبغي أيضًا تقديم كشف بقيمة 150 جنيها عن الامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى التأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.

إقرأ أيضًا رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

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رابط استمارة الثانوية العامة 2024.. وأخر موعد للتسجيل

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