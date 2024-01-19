الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام والصف الثاني الثانوي الأزهري 2024

الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام والصف الثاني الثانوي الأزهري 2024 من  المواضيع التييتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التالية.

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024 إلكترونيا وذلك  من خلال الموقع الالكتروني الخاص بها.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2024

 تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://tech.moe.gov.eg/tech

اختيار نتيجة الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي الأولى.

تحديد الصف الدراسي الثاني للصف الثانوي.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على استعلام.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الأزهري الترم الأول 2024 

 

الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://www.azhar.eg/splash.html

اختيار نتائج طلاب المعاهد الأزهرية.

تحديد المرحلة التعليمية الثانوية.

اختيار نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2024.

اختيار الشعبة الدراسية الأدبية أو العلمية.

تسجيل بيانات الطالب.

إدخال رقم الجلوس للحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2024.

الضغط ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الأزهري 2024.

الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 

- يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024:

 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

السبت الموافق 27 يناير 2024.

تبدأ إجازة نصف العام  2024.

يوم الخميس 8 فبراير 2024.

تنتهي إجازة نصف العام.

تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

يوم السبت 10 فبراير 2024:

يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024:

 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

يوم السبت الموافق 25 مايو 2024:

 تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024:

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.

يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024:

تبدأ امتحانات الثانوية العامة.

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، بدأت منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الحالى  2024، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر 2024.

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رابط نتيجة الثاني الثانوي الازهري مغربية وزارة التربية

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