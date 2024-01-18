ننشر لكم نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي، حيث يبحث الكثير من أولياء أمور طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024، عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد انتهت مدارس الابتدائية علي مستوي جمهورية مصر العربية من أداء امتحانات نصف العام الدراسي، وتترقب الآن الإعلان عنها عقب الانتهاء من التصحيح.

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

وفي هذا الإطار، يستطيع طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2023-2024، الحصول على نتائج عبر بوابة التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: على الطالب/ة تسجيل الدخول علي بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages.

الخطوة الثانية: على الطالب/ة اختيار المرحلة التعليمية وهى «سنوات النقل»،

الخطوة الثالثة: على الطالب/ة اختيار من خانة سواء كان: (الصف الخامس الابتدائي - الصف الرابع الابتدائي- الصف السادس الابتدائي)، ثم اختيار الفصل الدراسي ( الأول - الثاني).

الخطوة الرابعة: على الطالب/ة تحديد العام الدراسي 2023-2024.

الخطوة الخامسة: على الطالب/ة كتابة البيانات المطلوبة وهى: " الاسم - رقم الجلوس".

الخطوة السادسة: على الطالب/ة إدخال رقم الجلوس به.

الخطوة السابعة: على الطالب/ة الضغط على «عرض النتائج».

الخطوة الثامنة: على الطالب/ة الإنتظار قليلة ثم تظهر النتائج عقب إعلانها رسميًا.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وفي هذا الصدد، يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول البوابة الإلكترونية للمحافظات الخاصة بكل مديرية.

2) إدخال الرقم القومي للطالب.

3) اختيار مرحلة «الدراسة الابتدائية».

4) الضغط على الصف الرابع الابتدائي.

5) اختيار الفصل الدراسي الأول.

6) الضغط على «عرض النتيجة».

ألوان تقييم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وفي هذا السياق، يتيح لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي التعرف علي ألوان تقييم النتائج، تتمثل فيما يلي:

«اللون الأزرق»: يوضح أن الطالب/ة قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة 85 إلى 100 وهذا هو أعلى الدرجات تقدير "ممتاز".

«اللون الاخضر»: يوضح أن الطالب/ة قد حصل علي المعارف والمهارات المطلوبة بنسبة 65 لأقل من 85، تقدير "جيد جدًا".

«اللون الأصفر»: يوضح أن الطالب/ة قد فاق حاجته إلى بعض الدعم بنسبة 50 لأقل من 65، تقدير "جيد".

«اللون الأحمر»: يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة ومازال في حاجة إلى الكثير من الدعم بنسبة 1 لأقل من 50، تقدير "مقبول".