الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى عبر بوابة التعليم الأساسى 2024

طلاب الابتدائي
طلاب الابتدائي

يبحث الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 وذلك لاهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2024 الترم الأول، مع اقتراب نهاية الامتحانات واستمرار عمليات تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات لنشرها على الموقع المخصص لنتائج الصف السادس الابتدائي وفقًا لكل محافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي وإجراء المراجعة النهائية عليها وتعتمد من مديريات التربية وتراجع في مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات ثم يعتمدها المحافظون لتعلن رسميًا بعد ذلك مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة بوابة التعليم الأساسي 2024 من خلال الخطوات التالية:

- قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

- اختر المرحلة التعليمية "سنوات النقل".

- حدد الصف السادس الابتدائي في خانة الصف.

- اختر الفصل الدراسي الأول.
 

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

- اختر امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، وتأكد من كتابتها بدقة في الأماكن المحددة.

- اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

- اضغط على "استعلام" وانتظر لبضع لحظات حتى تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

الآن يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الأول الإعدادي للترم الأول لعام 2024 إلكترونيًا في محافظة القاهرة. 

يمكنك استخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي للاستعلام عن نتيجتك، فقط اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1. قم بزيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنــــــــــا.

2. اختر مربع الخدمات الإلكترونية.

3. حدد مربع نتائج الامتحانات.

4. اضغط على الصف الأول الإعدادي.

5. اختر نتائج الفصل الدراسي الأول.

6. أدخل الرقم القومي واضغط على مربع البحث.

ستظهر لك النتيجة فورًا بالإضافة إلى ظهور المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب. استفد من هذه الخطوات للوصول السريع إلى نتائجك الدراسية.

 إقرأ أيضًا  نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

التعليم الأساسي بوابة التعليم الأساسي 2024 رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي نتيجة الصف الأول الاعدادي

مواد متعلقة

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الأول بوابة التعليم الأساسي

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

الجارديان: ترحيل مهاجرى رواندا بداية مشكلات سوناك

لماذا تشير انتخابات أمريكا 2024 إلى إعادة حقبة جديدة من الزمن بالولايات المتحدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس