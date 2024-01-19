خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى عبر بوابة التعليم الأساسى 2024

يبحث الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات عن رابط بوابة التعليم الأساسي 2024 وذلك لاهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2024 الترم الأول، مع اقتراب نهاية الامتحانات واستمرار عمليات تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات لنشرها على الموقع المخصص لنتائج الصف السادس الابتدائي وفقًا لكل محافظة.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

بعد الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024، سيتم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي وإجراء المراجعة النهائية عليها وتعتمد من مديريات التربية وتراجع في مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات ثم يعتمدها المحافظون لتعلن رسميًا بعد ذلك مباشرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال بوابة بوابة التعليم الأساسي 2024 من خلال الخطوات التالية:

- قم بزيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

- اختر المرحلة التعليمية "سنوات النقل".

- حدد الصف السادس الابتدائي في خانة الصف.

- اختر الفصل الدراسي الأول.



- اختر امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، وتأكد من كتابتها بدقة في الأماكن المحددة.

- اكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

- اضغط على "استعلام" وانتظر لبضع لحظات حتى تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي 2024

الآن يمكنك الاطلاع على نتائج الصف الأول الإعدادي للترم الأول لعام 2024 إلكترونيًا في محافظة القاهرة.

يمكنك استخدام رقم الجلوس أو الرقم القومي للاستعلام عن نتيجتك، فقط اتبع الخطوات البسيطة التالية:

1. قم بزيارة موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنــــــــــا.

2. اختر مربع الخدمات الإلكترونية.

3. حدد مربع نتائج الامتحانات.

4. اضغط على الصف الأول الإعدادي.

5. اختر نتائج الفصل الدراسي الأول.

6. أدخل الرقم القومي واضغط على مربع البحث.

ستظهر لك النتيجة فورًا بالإضافة إلى ظهور المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب. استفد من هذه الخطوات للوصول السريع إلى نتائجك الدراسية.