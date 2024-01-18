الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

طوبة
طوبة

ننشر لكم النهارده كام طوبه 2024 في مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن تاريخ اليوم الخميس 19 يناير الجاري، كما يطرح المهتمين بالتقويم علي مدي الشهر الخامس من الشهور المصرية القديمة، وبداية شهر طوبة المعروف بالطقس شديد البرودة.

النهارده كام طوبه 2024 في مصر

يوافق اليوم الخميس 9 طوبة 1740ق، في التاريخ القبطي.

موعد بداية ونهاية شهر طوبة 2024

وفي هذا الجانب، بدأ شهر طوبة رسميًا يوم الجمعة 9 يناير 2024، وينتهي يوم الأحد 7 فبراير 2024. 
يعرف هذا الشهر بانخفاض كبير في درجات الحرارة ويشهد نشاطا زراعيا حيويا.

شهر طوبة 2024

أجزاء شهر طوبة 2024

وفي هذا الإطار، يتم تقسيم شهر طوبة إلى ثلاثة أجزاء:

• الجزء الأول (من 1 إلى 10): يتميز بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة.
• الجزء الثاني (من 11 إلى 20): يتزايد الرطوبة وكثرة الرياح المثيرة للأتربة والرمال. 
• الجزء الثالث (من 21 إلى 30): يبدأ تدريجيًا بارتفاع درجات الحرارة.

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النهاردة كام طوبة 2024.. تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الخميس:

يصادف اليوم 18 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.
ويصادف 6 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.
ويصادف 9 طوبة 1740ق، في التقويم القبطي.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024

وفي هذا الصدد، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2024 هذا العام يوم 27 رجب 1445 هجريا، الموافق 8 فبراير 2024 المقبل، طبقًا للتقويم الميلادي.

ليلة الإسراء والمعراج 

الأعمال المستحبة في ليلة الاسراء والمعراج 2024

وفي سياق آخر، يستطيع المسلمين فعل الكثير الأعمال الصالحة في ليلة الاسراء والمعراج 2024، من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، ومن بينها ما يلي:

1) الصيام.
2) قراءة القرآن.
3) اطعام المساكين.
4) إخراج الصدقات.
5) ذكر الله والاستغفار.
6) المساعدة لسد حوائج الناس.

كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الإثنين، الموافق 11 مارس 2024، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024\1445 فى يوم 29 شعبان 1445 هـ، وبناء على هذا الاستطلاع سوف تعلن دار الإفتاء موعد شهر رمضان رسميًا، والذي يختلف من بلد إلى آخر، لذا يتبقي نحو 52 يوما.

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