الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النهاردة كام طوبة 2024.. تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740

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النهاردة كام طوبة 2024؟ سؤال تصدر قائمة مؤشرات محركات البحث الإلكترونية في مصر خلال الساعات والأيام الماضية لمعرفة تاريخ اليوم في التقويم القبطي وعدد الأيام المتبقية في شهر طوبة، الأكثر صقيعًا وتساقطًا لأمطار فصل الشتاء في مصر.

تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير تاريخ اليوم القبطي وتقويم شهر طوبة لعام 1740.

وبدأ شهر طوبة 1740 يوم العاشر من شهر يناير 2024 الجاري، ويستمر لمدة 30 يومًا، على أن ينتهي يوم 8 فبراير المقبل.

ويوافق تاريخ اليوم الاثنين 15 يناير 2024 يوم في 6 طوبة 1740 في التقويم القبطي.

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النهاردة كام طوبة 2024

  • يوافق يوم 6 طوبة 1740، الإثنين 15 يناير.
  • يوافق يوم 7 طوبة 1740،  الثلاثاء 16 يناير.
  • يوافق يوم 8 طوبة 1740، الأربعاء 17 يناير.
  • يوافق يوم 9 طوبة 1740،  الخميس 18 يناير.
  • يوافق يوم 10 طوبة 1740،  الجمعة 19 يناير.
  • يوافق يوم 11 طوبة 1740،  السبت 20 يناير.
  • يوافق يوم 12 طوبة 1740،  الأحد 21 يناير.
  • يوافق يوم 13 طوبة 1740،  الإثنين 22 يناير.
  • يوافق يوم 14 طوبة 1740،  الثلاثاء 23 يناير.
  • يوافق يوم 15 طوبة 1740، الأربعاء 24 يناير.
  • يوافق يوم 16 طوبة 1740، الخميس 25 يناير.
  • يوافق يوم 17 طوبة 1740،  الجمعة 26 يناير.
  • يوافق يوم 18 طوبة 1740،  السبت 27 يناير.
  • يوافق يوم 19 طوبة 1740، الأحد 28 يناير.
  • يوافق يوم 20 طوبة 1740، الإثنين 29 يناير.
  • يوافق يوم 21 طوبة 1740،  الثلاثاء 30 يناير.
  • يوافق يوم 22 طوبة 1740،  الأربعاء 31 يناير.
  • يوافق يوم 23 طوبة 1740،  الخميس 1 فبراير.
  • يوافق يوم 24 طوبة 1740،  الجمعة 2 فبراير.
  • يوافق يوم 25 طوبة 1740،  السبت 3 فبراير.
  • يوافق يوم 26 طوبة 1740،  الأحد 4 فبراير.
  • يوافق يوم 27 طوبة 1740، الإثنين 5 فبراير.
  • يوافق يوم 28 طوبة 1740،  الثلاثاء 6 فبراير.
  • يوافق يوم 29 طوبة 1740،  الأربعاء 7 فبراير.
  • يوافق يوم 30 طوبة 1740، الخميس 8 فبراير.
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