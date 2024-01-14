النهاردة كام طوبة 2024.. تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740

النهاردة كام طوبة 2024؟ سؤال تصدر قائمة مؤشرات محركات البحث الإلكترونية في مصر خلال الساعات والأيام الماضية لمعرفة تاريخ اليوم في التقويم القبطي وعدد الأيام المتبقية في شهر طوبة، الأكثر صقيعًا وتساقطًا لأمطار فصل الشتاء في مصر.

تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير تاريخ اليوم القبطي وتقويم شهر طوبة لعام 1740.

وبدأ شهر طوبة 1740 يوم العاشر من شهر يناير 2024 الجاري، ويستمر لمدة 30 يومًا، على أن ينتهي يوم 8 فبراير المقبل.

ويوافق تاريخ اليوم الاثنين 15 يناير 2024 يوم في 6 طوبة 1740 في التقويم القبطي.

النهاردة كام طوبة 2024