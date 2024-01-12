الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد احتفالات الميلاد.. التاريخ القبطي اليوم في شهر طوبة لعام 2024 م 1740 ق

التاريخ القبطي
التاريخ القبطي

تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها الكبرى في شهر يناير، اذ تستقبل عيد ختان السيد المسيح يوم 14 من الشهر، وعيد الغطاس المجيد الذي يعتبر ثاني الاحتفالات السيدية بحس بالمصطلح الكنسي في شهر يناير، ولذا يترأس البابا تواضروس قداسه في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بمحطة الرمل بالإسكندرية، وهي مقر باباوات الكنيسة قديما.

التاريخ القبطي اليوم في شهر طوبة لعام 2024 م 1740 ش

ويحتفل الاقباط اليوم بحلول اليوم الثالث من شهر طوبة خامس الشهور القبطية، وبهذه المناسبة يتلون فيه عدة قراءات مثل:

العشية: مزامير 115 : 12 - 13 + متى 18 : 1 - 7
باكر: مزامير 119 : 130,141 + متى 18 : 10 - 20
قراءات القداس

البولس: 1 كورنثوس 13 : 11 - 14 : 4
الكاثوليكون: 1 بطرس 1 : 25 - 2 : 10
الإبركسيس: اعمال 9 : 22 - 30
السنكسار: استشهاد اطفال بيت لحم 

الانجيل: مزامير 113 : 1 - 2 + متى 2 : 13 - 23

الجدير بالذكر أن الكنيسة تستمر في إتمام طقوسها بالنغمات المفرحة، او بالطقس الفرايحي بحسب التعبير الكنسي منذ احتفالات عيد الميلاد المجيد، وحتى احتفالاتها بعيد الغطاس المجيد الذي يُحتفل بقداسه يوم 19 يناير، في موعد متاخر على غرار قداس عيد الميلاد المجيد، إذ لا تصلي الكنيسة قداسات متأخرة إلا في عيد الميلاد المجيد، وعيد الغطاس المجيد وعيد القيامة المجيد فقط.

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من جهة اخرى عقد قداسة البابا تواضروس الثاني مؤخرا لقاءً في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مع رؤساء عدد من الأديرة الرهبانية العامرة، ووفود من رهبان هذه الأديرة، بمناطق برية شيهيت، وطريق العلمين، ومريوط وجبل القلمون والبرية الشرقية.

يأتي هذا اللقاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث قدموا التهنئة لقداسته وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة.

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