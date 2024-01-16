الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"برد طوبة يخلي الصبية كركوبة".. نصايح اللي قبلينا في مواجهة أبرد شهور السنة

البرد
البرد

 صدق المثل لما قال "برد طوبة يخلي الصبية كركوبة".. بدأ شهر طوبة من يوم 9 يناير الجارى وهو يعتبر شهر من أشد الأيام برد فى فصل الشتاء، ويسعى الكثير من الأشخاص إلى الملابس الثقيلة.

ويشتهر شهر طوبة بالعديد من الأكلات والمشوربات التى تحافظ على الجسم وطاقته ودرجة حرارته العالية.

 العدس:

 يحتوى على ميكس من الكربوهيدرات والبروتين و الفسفور- واللي بدورهم، بيفضل الجسم محتفظ بطاقة العدس لفترة طويلة.

حمص الشام

 مشروب الشعب الشتوي لاحتواءه على سعرات حرارية

السحلب

 وحلاوته اللي بينشط خلايا الجسم والدورة الدموية وبيقوي جسم الطفل وبيخلية قوي... سامعين يا حبايبي

القرفة

  يساعد الجسم على مقاومة كسل وخمول الشتاء وينعش الجسد طاقة ونشاط وحيوية

 الكاكاو السخن

 مصدر السعادة بيضيع الاكتئاب لانه يحول التربتوفان إلى السيروتونين 

 

برد طوبة شهر طوبة البرد العدس الكربوهيدرات

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