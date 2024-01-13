النهاردة كام طوبة 2024| كام يوم باقي علي شهر رمضان 2024 ؟

نوفر لكم النهارده كام طوبة 2024، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن تاريخ اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024، بالتزامن مع بداية شهر طوبة المعروف بالطقس شديد البرودة.

النهارده كام طوبة 2024

يصادف اليوم السبت 4 طوبة 1740ق، في التقويم القبطي، وفقد حل شهر طوبة في يوم التاسع من شهر يناير الجاري، ويستمر لمدة 30 يوما، أي ينتهي في اليوم الثامن من شهر فبراير المقبل.

التاريخ الهجري اليوم 1445

يصادف اليوم السبت 1 رجب 1445 ه‍، في التقويم الهجري.

دعاء دخول شهر رجب

وفي هذا الصدد، نوفر للمواطنين دعاء دخول شهر رجب 1445-2024، الأدعية المستحبة وهي كما يلي:

• يا رب بارك في شهر رجب واجعله شهر خير ومحبة وغفران.

• يا رب نسألك خير شهر رجب وخير ما فيه وخير ما بعده.

• اللهم اجعل الخير كله في شهر رجب واجعلنا من المغفور لنا.

• اللهم في شهر رجب اعطنا الصحة والستر ودوام ذكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

• اللهم أرزقنا في شهر رجب الخير وأفتح لنا أبواب الرزق الوفير الحلال الطيب.

• يا رب اعطنا الرزق الوفير في شهر رجب واجعلنا من العتقاء من النار.

• اللهم اغفر لي واحفظني بكرمك وعينك التي لا تنام ولا تغفل.

• يا رب ارزقني بالحلال وابعد عني الحرام وتوفني وانا مسلم واغفر لي ذنوبي.

• يا رب اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

• يا رب اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليه به من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم السبت:

• يصادف 13 يناير 2024، في التقويم الميلادي.

• يصادف 1 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

• يصادف 4 طوبة 1740ق، في التقويم القبطي.

كم يوم باقي على شهر رمضان 2024 ؟

وفي هذا الجانب، أعلن مركز الفلك الدولي، بشأن استطلاع هلال شهر رمضان 2024، فإنه من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين، الموافق 11 مارس 2024، حيث تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2024\1445 فى يوم 29 شعبان 1445 هـ، لذا يتبقي 57 يوما.