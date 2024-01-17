تاريخ اليوم القبطى 1740.. اعرف انهاردة كام طوبة 2024 ورجب 1445

ننشر لكم "تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740"؛ لمعرفة النهاردة كام طوبة 2024، بعد تزايد معدلات البحث عن عدد الأيام المتبقية في الشهر الصقيع الأشهر عند المصريين، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار تساقط الأمطار في عدد من المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.

تاريخ اليوم القبطي 1740

ويحل اليوم الأربعاء 8 طوبة 1740 في التقويم القبطي أو التقويم المصري القديم.

ويوافق اليوم 17 يناير 2024 وفقًا للتقويم الميلادي، الخامس من شهر رجب لعام 1445 وفقًا للتقويم الهجري.

عدد أيام شهر طوبة

ويستمر شهر طوبة لمدة 30 يومًا، وكان يرمز إلى بداية موسم النماء عند القدماء المصريين، ويقع ترتيبه خامسًا في التقويم القبطي.

ويمتد شهر طوبة كل عام بداية من يوم 9 يناير ويستمر حتى يوم السابع من الشهر التالي.

النهاردة كام طوبة 2024