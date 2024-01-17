تاريخ اليوم القبطى 1740.. اعرف انهاردة كام طوبة 2024 ورجب 1445
ننشر لكم "تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740"؛ لمعرفة النهاردة كام طوبة 2024، بعد تزايد معدلات البحث عن عدد الأيام المتبقية في الشهر الصقيع الأشهر عند المصريين، وذلك بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار تساقط الأمطار في عدد من المحافظات الساحلية وشمال الوجه البحري.
تاريخ اليوم القبطي 1740
ويحل اليوم الأربعاء 8 طوبة 1740 في التقويم القبطي أو التقويم المصري القديم.
ويوافق اليوم 17 يناير 2024 وفقًا للتقويم الميلادي، الخامس من شهر رجب لعام 1445 وفقًا للتقويم الهجري.
عدد أيام شهر طوبة
ويستمر شهر طوبة لمدة 30 يومًا، وكان يرمز إلى بداية موسم النماء عند القدماء المصريين، ويقع ترتيبه خامسًا في التقويم القبطي.
ويمتد شهر طوبة كل عام بداية من يوم 9 يناير ويستمر حتى يوم السابع من الشهر التالي.
النهاردة كام طوبة 2024
- يتزامن الأربعاء 17 يناير 2024 مع يوم 8 طوبة 1740.
- يتزامن الخميس 18 يناير 2024 مع يوم 9 طوبة 1740.
- يتزامن الجمعة 19 يناير 2024 مع يوم 10 طوبة 1740.
- يتزامن السبت 20 يناير 2024 مع يوم 11 طوبة 1740.
- يتزامن الأحد 21 يناير 2024 مع يوم 12 طوبة 1740.
- يتزامن الإثنين 22 يناير 2024 مع يوم 13 طوبة 1740.
- يتزامن الثلاثاء 23 يناير 2024 مع يوم 14 طوبة 1740.
- يتزامن الأربعاء 24 يناير 2024 مع يوم 15 طوبة 1740.
- يتزامن الخميس 25 يناير 2024 مع يوم 16 طوبة 1740.
- يتزامن الجمعة 26 يناير 2024 مع يوم 17 طوبة 1740، .
- يتزامن السبت 27 يناير 2024 مع يوم 18 طوبة 1740.
- يتزامن الأحد 28 يناير 2024 مع يوم 19 طوبة 1740.
- يتزامن الإثنين 29 يناير 2024 مع يوم 20 طوبة 1740.
- يتزامن الثلاثاء 30 يناير 2024 مع يوم 21 طوبة 1740.
- يتزامن الأربعاء 31 يناير 2024 مع يوم 22 طوبة 1740.
- يتزامن الخميس 1 فبراير 2024 مع يوم 23 طوبة 1740.
- يتزامن الجمعة 2 فبراير 2024 مع يوم 24 طوبة 1740.
- يتزامن السبت 3 فبراير 2024 مع يوم 25 طوبة 1740.
- يتزامن الأحد 4 فبراير 2024 مع يوم 26 طوبة 1740.
- يتزامن الإثنين 5 فبراير 2024 مع يوم 27 طوبة 1740.
- يتزامن الثلاثاء 6 فبراير 2024 مع يوم 28 طوبة 1740.
- يتزامن الأربعاء 7 فبراير 2024 مع يوم 29 طوبة 1740.
- يتزامن الخميس 8 فبراير 2024 مع يوم 30 طوبة 1740.