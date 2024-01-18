رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول.. رابط الاستعلام عبر بوابة التعليم الأساسي

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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الأول

يفترض أن موعد ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بعد الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسى الأول، ورصد درجات نتيجة الصف السادس الابتدائي والمراجعة مرة أخرى عليها.

ومن جانبها اتاحت وزارة التربية والتعليم رابط للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، من خلال الخطوات التالية:

1) الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة من خلال الضغط من هنا.

2) اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

3) اختيار الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف.

4) اختيار الفصل الدراسي الأول.

5) تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

6) إدخال البيانات المطلوبة للاستعلام 2024

7) كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الخاصة به.

8) الضغط على «استعلام»، ثم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في عدة محافظات

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الدقهلية من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://edudk.net/?page_id=854

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة أسوان من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://aswan.gov.eg/directorates/18/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة بنى سويف من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://edubns.com/

- رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة كفر الشيخ من خلال هذا الرباط

https://kfsedu.gov.eg/

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

https://qalubiaedu.org/

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية

https://www.eduismailia.org/

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة أسيوط

https://assiutt.wixsite.com/education

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