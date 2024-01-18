رابط نتائج التعليم الأساسي 2024 من التساؤلات التي يطرحها الأشخاص عبر مواقع الإنترنت البحثية ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة خلال الساعات الأخيرة، حيثُ يرغب طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024، بكافة أنحاء مدارس الجمهورية.

رابط نتائج التعليم الأساسي 2024.. اعرف نتيجة ابنك برقم الجلوس الآن

وتوفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتيجة سنوات النقل لطلاب مدارس القاهرة، ومن المنتظر إعلان نتيجة سنوات النقل للشهادة الابتدائية بعد انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء المدارس من امتحانات صفوف النقل، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 بالرقم القومي.

خطوات الحصول على النتيجة.. بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

يستطيع أولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي ونتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي بعد اعتمادها من خلال زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024 واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني بوابة التعليم الأساسي.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تحديد المرحلة الدراسية التي يوجد بها الطالب (الابتدائية)

اختيار نتيجة الصف الذي يدرس به الطالب، على سبيل المثال:"الصف الرابع الابتدائي".

تحديد الفصل الدراسي من خلال الضغط على خيار "الفصل الدراسي الأول"

قم بالضغط على أيقونة "عرض النتيجة".

ستظهر أمامك النتيجة بالتفصيل بجميع الدرجات في كل المواد.

موعد ظهور نتيجة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية

كانت وزارة التربية والتعليم، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن نتيجة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية سوف تعلن في جميع المدارس فور اعتمادها رسميا.

وعلى أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية مراقبة صفحات مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، حيُ تُعلن نتيجة الصفوف الابتدائية واحدة تلو الآخرى فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه فور اعتماد نتائج طلاب المرحلة الابتدائية، يمكن الحصول على نتيجة الطلاب من المدارسة التابعة لها كل طالب وطالبة، أو الدخول إلى الرابط الخاص بمحافظتك ومراجعة نتيجة الصف الذي تريد من صفوف النقل المختلفة.