الآن.. نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2024

يحرص طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2024 عبر جوجل، حرصا منهم على معرفة النتيجة فور ظهورها، حيث أكدت سماح إبراهيم بصفتها وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر، نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 فتعلن تباعا في المدارس فور الانتهاء منها، حيث ستقوم كل مدرسة بإعلان النتيجة بعد انتهاء الكنترول من كافة أعمال التصحيح، وإعداد نتائج الصف السادس الابتدائي، حيث أن انتهت الامتحانات للفصل الدراسي الأول في منتصف الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة القليوبية

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 محافظة القليوبية.

موعد فتح باب التظلمات

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات صحفية إن نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 في القليوبية يتم الإعلان عنها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس، ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية، عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة لأقسام شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارات التعليمية بمدن ومراكز المحافظة في 13 إدارة، تابعة حيث يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم على أن يتم مراجعة الدرجات، وإخطار الطالب وولي الأمر بنتائج الفحص، وتعديل النتيجة وذلك في حال وجود درجات مستحقه له

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 بمحافظة القليوبية بالألوان

أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في مصر، أن نتيجة الشهادة الابتدائية لعام 2024 في محافظة القليوبية لطلاب الصف السادس الابتدائي، ستعلن بالألوان طبق النظام الجديد، وكذلك طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لكافة الامتحانات بهذه المرحلة منوها أن الألوان هي بديل للدرجات وهي كالتالي:

اللون الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف.

اللون الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني أن التلميذ في حاجة لدعم.

اللون الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني أن التلميذ «امتلك المعارف».

اللون الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني أنه فاق التوقعات.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية في القليوبية أدوا الامتحانات لطلبة الصف السادس الابتدائي في الفصل الدراسي الأول، وذلك في الفترة من يوم 10 يناير الجاري وإلى 16 من نفس الشهر، بينما أعلنت عددا من المدارس نتائج الشهادة الابتدائية 2024 فيما ستعلن باقي النتائج تباعا، حيث أن وجهت مديرية التعليم بإعلان النتيجة بدون التقييد بدفع المصروفات.