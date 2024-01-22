الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد انتهاء شهر طوبة 2024.. ولماذا سمى بهذا الاسم؟

شهر طوبة
شهر طوبة

يبحث العديد من المواطنين عن موعد انتهاء شهر طوبة 2024، حيث زاد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد انتهاء شهر طوبة 2024 فى هذا السياق ترصد الدستور موعد انتهاء شهر طوبة 2024 وكافة التفاصيل عن شهر طوبة بعد زيادة البحث عليه، ومتى يبدأ ومتى ينتهى ولماذا سمى بهذا الاسم. 

موعد انتهاء شهر طوبة

وفقا للشهور المختلفة وتعريفها فإن شهر طوبة هو خامس الشهور القبطية، وسيوافق في عام 2024، أن يكون ضمن تقويم عام 1740 القبطي، ويعرف شهر طوبة بأنه أمثر الشهور القبطية برودة واخفاض في درجات الحرارة ويطلق عليه بأنه أول بداية فصل الشتاء ويأتى بعد انتهاء شهر طوبة شهر أمشير المعروف بالرياح الشديدة المثيرة للأتربة والرمال وتغير درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع.

وينتهى شهر طوبة فى 9 فبراير المقبل لعام 2024. 

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تقسيم شهر طوبة

شهر طوبة لعام 2024 هو مقسم على ثلاثة أقسام كل قسم منها يمتد إلى 10 أيام، ويتسم القسم الأول وهو يبدأ من يوم 1 وحتى يوم 10 من شهر طوبة بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة أما القسم الثاني  يبدأ من يوم 11 وحتى يوم 20 من الشهر نفسه بالزعابيب أو كثرة هبوب الرياح المثيرة للأتربة والرمال، أما العشرة الأخيرة من شهر طوبة فهي تتسم بأن يبدأ الطقس في الدفء وارتفاع درجات الحرارة.

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سبب تسمية شهر طوبة بهذا الاسم

يرجع لأصل في تسمية شهر طوبة بهذا الاسم إلى كلمة طوبيا في اللغة المصرية القديمة، ومعناها الغسيل أو التطهير، وذلك بسبب سقوط الأمطار التي تقوم بغسل الأرض الزراعية والمباني والأشجار.

ومعروف عن شهر طوبة نمو الأشجار والنباتات وتخصيب التربة التي تكون بحاجة للمياه العذبة والري، كما أن المصريين القدماء كان يعتبرون طوبة أو موسم النمو الذي كان يُعرف باسم «البروييتد». 

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