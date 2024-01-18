الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تاريخ اليوم القبطي في شهر طوبة 1740.. ترتيب الشهور في التقويم القبطي

القبطي
القبطي

تزايدت معدلات البحث عن تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740 في مصر خلال الفترة الجارية وفقا لما أظهرت مؤشرات المحركات الإلكترنية للكلمات الأكثر بحثًا؛ لمعرفة النهارده كام شهر طوبة 2024، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار في عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة.

تاريخ اليوم القبطي 1740

ويرصد “الدستور” تاريخ اليوم القبطي 1740 الموافق للتاريخ الميلادي، حيث يحل اليوم الخميس 18 يناير 2024 في التقويم الميلادي، ويوافق اليوم التاسع من شهر طوبة 1740.

ويمتد شهر طوبة 1740 لمدة 30 يومًا، وهو الخامس في ترتيب شهور السنة القبطية، ويبدأ من يوم الخامس: شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من العام الميلادي.

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ترتيب الشهور في التقويم القبطي 

وتبدأ السنة القبطية يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر من عام، وتستمر لمدة 13 شهرًا، على أن تنتهي يوم 10 سبتمبر من كل عام ميلادي، يأتي ترتيب الشهور في التقويم القبطي على النحو التالي:- 

  • الأول: شهر توت من يوم 11 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر من العام الميلادي.
  • الثاني: شهر بابه من يوم 11 أكتوبر وحتى 10 نوفمبر من العام الميلادي.
  • الثالث: شهر هاتور من يوم 11 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر من العام الميلادي.
  • الرابع: شهر كهيك من يوم 10 ديسمبر وحتى 8 يناير من العام الميلادي.
  • الخامس: شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من العام الميلادي.
  • السادس: شهر أمشير من يوم 8 فبراير وحتى 9 مارس من العام الميلادي.
  • السابع: شهر برمهات من يوم 10 مارس وحتى 8 إبريل من العام الميلادي.
  • الثامن: شهر برمودا من يوم 9 إبريل وحتى 8 مايو من العام الميلادي.
  • التاسع: شهر بشنس من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو من العام الميلادي.
  • العاشر: شهر بؤونة من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الميلادي.
  • الحادي عشر: شهر أبيب من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس من العام الميلادي.
  • الثاني عشر: شهر مسرى من يوم 7 أغسطس وحتى 5 سبتمبر من العام الميلادي.
  • الثالث عشر: شهر النسئ من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر من العام الميلادي.
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