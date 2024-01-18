تاريخ اليوم القبطي في شهر طوبة 1740.. ترتيب الشهور في التقويم القبطي

تزايدت معدلات البحث عن تاريخ اليوم في التقويم القبطي 1740 في مصر خلال الفترة الجارية وفقا لما أظهرت مؤشرات المحركات الإلكترنية للكلمات الأكثر بحثًا؛ لمعرفة النهارده كام شهر طوبة 2024، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار في عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة.

تاريخ اليوم القبطي 1740

ويرصد “الدستور” تاريخ اليوم القبطي 1740 الموافق للتاريخ الميلادي، حيث يحل اليوم الخميس 18 يناير 2024 في التقويم الميلادي، ويوافق اليوم التاسع من شهر طوبة 1740.

ويمتد شهر طوبة 1740 لمدة 30 يومًا، وهو الخامس في ترتيب شهور السنة القبطية، ويبدأ من يوم الخامس: شهر طوبة من يوم 9 يناير وحتى 7 فبراير من العام الميلادي.

ترتيب الشهور في التقويم القبطي

وتبدأ السنة القبطية يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر من عام، وتستمر لمدة 13 شهرًا، على أن تنتهي يوم 10 سبتمبر من كل عام ميلادي، يأتي ترتيب الشهور في التقويم القبطي على النحو التالي:-