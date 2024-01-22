محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الزناتي عبدالعظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة.

وتتم أعمال الصيانة ورفع الكفاءة من خلال محطة الخلطة الأسفلتية التابعة لمديرية الطرق، وذلك عملا على راحة المواطنين تيسيرا للحركة المرورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في كافة القطاعات الخدمية التي تخدم المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالدقهلية أنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة للشوارع المذكورة، ففي شارع الجيش تم الانتهاء من 250 مترا طوليا بالحارة اليمني بشارع الجيش للمتجه من سندب إلى المحافظة أمام مسجد نصر، من إجمالي طول 400 متر، والأعمال مستمرة حتى الانتهاء من باقي المسافة، وهي المسافة من النساجون الشرقيون ومسجد النصر حتى ميدان أم كلثوم، ومتبقي 150 مترا من إجمالي طول الشارع المذكور، وسيتم الانتهاء منها فور الانتهاء من توفير البتومين اللازم لفرش الطبقة السطحية، وعن صيانة شارع قناة السويس فإن الأعمال تتم من أمام كفر البدماص، وذلك بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحي.

