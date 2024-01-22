الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة شارعى الجيش وقناة السويس بالمنصورة

جانب من اعمال الصيانه
جانب من اعمال الصيانه

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الزناتي عبدالعظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الطرق بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة.

وتتم أعمال الصيانة ورفع الكفاءة من خلال محطة الخلطة الأسفلتية التابعة لمديرية الطرق، وذلك عملا على راحة المواطنين تيسيرا للحركة المرورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في كافة القطاعات الخدمية التي تخدم المواطنين، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وأوضح مدير مديرية الطرق بالدقهلية أنه تم متابعة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة للشوارع المذكورة، ففي شارع الجيش تم الانتهاء من 250 مترا طوليا بالحارة اليمني بشارع الجيش للمتجه من سندب إلى المحافظة أمام مسجد نصر، من إجمالي طول 400 متر، والأعمال مستمرة حتى الانتهاء من باقي المسافة، وهي المسافة من النساجون الشرقيون ومسجد النصر حتى ميدان أم كلثوم، ومتبقي 150 مترا من إجمالي طول الشارع المذكور، وسيتم الانتهاء منها فور الانتهاء من توفير البتومين اللازم لفرش الطبقة السطحية، وعن صيانة شارع قناة السويس فإن الأعمال تتم من أمام كفر البدماص، وذلك بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحي.
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس المنصورة

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام فى مصر

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل تسعى لتحويل غزة لأرض محروقة ومكان غير صالح للعيش

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

سحب 1576 رخصة سيارة بسبب "الملصق الالكتروني"

النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة