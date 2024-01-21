رفع 940 طن قمامة بلدية و1020 طن مخلفات صلبة في الدقهلية

انطلقت حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة بالمنطقة المركزية، بمشاركة 17 وحدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، اليوم الأحد، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

شملت الحملة الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين وأجا وبلقاس وشربين وجمصة ونبروه ودكرنس ومحلة الدمنه ومنية النصر والكردي وبني عبيد وتمي الأمديد والمطرية والجمالية والمنزلة وميت سلسيل.



وأوضح "مختار" أنه تم رفع 940 طن قمامة بلدية و1020 طن مخلفات صلبة وناتج تطهير وناتج تقليم أشجار و150 طن أتربة بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقه المركزية.

ومن جانبه، أوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافة، حيث تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة، حيث تم الاستعانه بـ12 معدة نظافة ما بين لوادر وسيارات قلاب حمولة 25 طن و20 طن و10 أطنان و5 أطنان وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه، وتم تكليف 314 عامل نظافة على مدار3 ورديات وتم التركيز على الشوارع الداخلية والعزب بمدينة المنصورة، كما تم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبدالسلام عارف وكوبري المرور والطريق الدائري وكوبري سندوب وتم رفع ناتج تطهير وتراكمات قمامة من مدخل مقلب سندوب.

كما تم رفع المخلفات الصلبة من أسفل كوبري الجامعة وأسفل كوبري سندوب ورفع المخلفات الصلبة بأرض الموقف بمنطقه الثلاجه وتم دهان الأرصفه بحي الجامعة بدايه من القريه الأولمبية حتى شارع توشكي وطريق ترعة المنصورية وكنس الأتربة بشارع محمود شاهين.



كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بشارع المشايه والجمهورية وعبدالسلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه وشارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر والترعه واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله والثانويه والمدير والبداله والدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال والتلاجه وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة.