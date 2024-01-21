خلال 2023.. صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال عام 2023 على مستوى المحافظة، استفاد منهم 14 الف أسرة.

المساعدات تم صرفها وفقا لحالة للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والذي أوضح أنه في حالة الصرف نقدًا حتى 500 جنيه يتم الصرف عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ أكثر من 500 جنيه يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأاشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين اقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

التوجيه بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

ووجه المحافظ لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية..



هذا وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للدكتوره نفين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي وجهود وزارة التضامن الاجتماعي المستمرة في نطاق محافظة الدقهلية لتقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة لاهالينا بقري ومدن ومراكز المحافظة.

مختار": رفع 940 طن قمامة و1020 طن مخلفات صلبة بالدقهلية



يأتي هذا، فيما انطلقت اليوم اعمال حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة بالمنطقة المركزية بمشاركة 17 حدة محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن ميت غمر والسنبلاوين واجا وبلقاس وشربين وجمصه ونبروه ودكرنس ومحله الدمنه ومنيه النصر والكردي وبني عبيد وتمي الامديد والمطريه والجماليه والمنزله وميت سلسيل



و أوضح "مختار"رفع 940 طن قمامة، و1020 طن مخلفات صلبة، وناتج تطهير وناتج تقليم أشجار و150 طن اتربه بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والطرق بالمنطقه المركزيه.



ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه حيث تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نواهم حيث تم الاستعانه بعدد (128) معده نظافه ما بين لوادر وسيارات قلاب حموله 25 طن و20طن و10 طن و5طن وسيارات مكابس ولودر زاحف ومكانس وسيارات مياه وتمزتكليف عدد 314 عامل نظافه علي مدار ( 3 ) ورديات وتم التركيز علي الشوارع الداخليه والعزب بمدينه المنصوره وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وعبد السلام عارف وكوبري المرور والطريق الدائري وكوبري سندوب وتم رفع ناتج تطهير وتراكمات قمامه من مدخل مقلب سندوب وتم رفع المخلفات الصلبه من أسفل كوبري الجامعه وأسفل كوبري سندوب ورفع المخلفات الصلبه بأرض الموقف بمنطقه الثلاجه