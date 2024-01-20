صحة الدقهلية: سحب 2869 عينة من مياه الشرب خلال 2023

أثنى الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، على جهود إدارة صحة البيئة بالمديرية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، خلال العام الماضي، لاسيما في تكثيف نشاطها بالتنسيق مع مراقبي صحة البيئة التابعين بجميع الإدارات الصحية، للمرور الميداني على جميع حمامات السباحة ومحطات المياه ووحدات الغسيل الكلوي.

وكشف الدكتور أحمد المكاوي مدير إدارة صحة البيئة، أن إجمالي عدد عينات مياه الشرب من شبكات المياه المرشحة والجوفية وطرواد محطات المياه بلغ 55453 عينة تحليل بكتيريولوجي وكيميائي، ونحو 1507 عينات تحليل معادن ثقيلة.

وأضاف أنه خلال العام الماضي تم المرور على 17442 خزان مياه شرب، وسحب 2869 عينة منها، مشيرًا إلى أن عدد مرات تطهير الخزانات التي تم الاشراف عليها تجاوز 12841 مرة.

محافظ الدقهلية: إزالة حالات البناء المخالف للحفاظ على ثروات الدولة

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة بالبناء المخالف تمثل إهدارًا للثروة القومية، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة في المحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل حزم وحسم، حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وقد تابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمى الأمديد والمنزلة والسنبلاوين وبلقاس وحي غرب والمطرية ونبروه ودكرنس لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة، مشمولة بإزالة حالة تعدي على الري ببناء غرفة على أملاك الري على مساحة 9 متر مربع في حوض الإصلاح، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأضاف السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، أنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شده خشبية مخالفة، تتضمن 13 عمودًا بارتفاع 2.5 متر بدون ترخيص، مخالفًا بذلك قانون البناء في قرية الطوابرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع