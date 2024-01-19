مصرع عامل خردة صدمه قطار بالدقهلية

لقي عامل خردة مصرعه بعد أن صدمه قطار اليوم بالدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة إلى رئاسة مركز ومدينة طلخا يفيد بوقوع حادث تصادم القطار المتجه من محطة المنصورة إلى الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المركز، وتبيَّن وفاة المواطن محمد أحمد فرح حسن الغازي - ٣٢ سنة - عامل خردة، من مساكن البلتاجي من شارع العيسوي بمدينة طلخا، مما أدى إلى وفاته في الحال، ثم نقله إلى مستشفى طلخا عن طريق الإسعاف تحت تصرف النيابة وجارٍ تسليم الجثة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.