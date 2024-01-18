الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنصورة يلتقي نائب رئيس جامعة Kent الامريكية لبحث سبل التعاون

الدكتور شريف يوسف
الدكتور شريف يوسف خاطر

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، البروفيسور Marcello Fantoni نائب رئيس جامعة Kent بولاية اوهايو الامريكية، في حضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.


تفاصيل الزيارة

وتضمنت الزيارة بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية، وتم الاتفاق على بدء مشروع تعاون لدرجة علمية مشتركة بين الجامعتين ومن المقترح أن تسمي Mansoura Kent State Degree، " 2+2"، حيث يدرس الطالب عامين دراسيين بجامعة المنصورة وعامين التخصص بجامعة Kent، ويحصل الطالب علي خصم 50% من الرسوم الدراسية بجامعة kent، ثم يحصل الطالب علي درجة البكالوريوس من جامعة Kent  الامريكية.


وأكَّد الدكتور شريف يوسف خاطر، على اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع الجامعات الدولية المرموقة؛ لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير والمقاييس الدَّولية لتعزيز جودة وقوة المخرج التعليمي، حيث إن هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدَّولية من جامعة المنصورة، بما يُسْهم بفاعلية في زيادة مصادر تمويل الجامعة، ويترتب عليه زيادة في الإمكانات التعليمية وتطوير للمعامل وطرق التعليم الحديثة.


وأكد البروفيسور Marcello Fantoni، إلي أنه سيتم التنسيق بين الجامعتين قبل البدء في تطبيق الدرجة العلمية المشتركة لمراعاة توافق المقررات الدراسية بين الجامعتين وعدد ساعات الدراسة وترتيب كل ما يحقق النفع للطلاب، مشيرا إلي أنه سيتم البدء بتخصصات business وبرنامج MBA.


كما أشار الدكتور طارق غلوش،  إلي أن مقترح التعاون يتضمن ايضا عقد لقاءات online لاساتذة من جامعة Kent واساتذه من جامعة المنصورة للتعريف بالبرنامج وبالمقررات الدراسية التي تتضمنها الدرجة العلمية المشتركة بين الجامعتين.

كذلك تم  بحث إمكانية حصول طلاب الجامعة المتميزين علي منح دراسية من جامعة Kent وفرص تبادل الأساتذة  وغيرها من مجالات التعاون  التي تلبي احتياجات وتطلعات منتسبي جامعة المنصورة.

الدكتور شريف يوسف خاطر
الدكتور شريف يوسف خاطر
الدكتور شريف يوسف خاطر
الدكتور شريف يوسف خاطر
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة ولاية أوهايو الأمريكية

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