رفع 825 طن مخلفات وأتربة من شوارع شربين بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن نتائج الحملة المكبرة للنظافة ورفع المخلفات بمدينة ومركز شربين بمشاركة 9 وحدات محلية بإشراف ومتابعة جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة.

وقال مختار، إنه تم رفع 5 أطنان مخلفات بلدية و320 طن أتربه و500 طن مخلفات صلبة من مدن وقرى مدينة ومركز شربين خلال 3 أيام، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

تفاصيل الحملة

من جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة، أن أعمال الحملة شملت رفع كفاءة النظافة بمناطق شملت الهيمة وأرض البطيخ وأرض غيث وشارع الجمعية الزراعية وعزبة الغجر ومسجد الشيخة فاطمة وحول مسجد الهادي وشارع المقابر وخلف صيدناوي، ورفع تراكمات القمامه بنطاق الوحدات المحلية لقرى الحصص والعيادية والألف والشناوي ورأس الخليج ومنطقة سواقي العرب وكوبري الشامي وقرية كفر الترعة القديم والصابرية وطريق مصنع الرخام وقرية دنجواي والأحمدية وطريق أم الهبرة.

وجرى تشغيل المكنسيات بشوارع الجيش والكورنيش والبحر والكوبري العلوي بشربين وطريق شربين/دمياط وطريق قرية الحصص.

