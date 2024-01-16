الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بعد سقوطه من علو بمسقط عمارة بالمنصورة بالدقهلية

جثه
جثه

لقي شاب بمحافظة الدقهلية مصرعه إثر سقوطه من الدور الخامس بمسقط عمارة بمدينة المنصورة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.
 

‏تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الثاني المنصورة بسقوط أحد الأشخاص بمسقط عمارة سكنية بشارع الجيش أمام حي شرق المنصورة ووفاته في الحال.

انتقلت على الفور سيارة الإسعاف وضباط واحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع الشاب يدعى «أحمد باهر بيه الدسوقى » 17 سنة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بعمل التحريات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه. 


وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية المنصورة مستشفي المنصوره الدولى تصرفات النيابة العامة مدير أمن الدقهلية

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