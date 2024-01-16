تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالدقهلية من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية من نيل المنصورة صباح اليوم الثلاثاء.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة ببلاغ من الأهالي يفيد بظهور جثه طافية خلف مقر الحزب الوطني بالمنصورة في نهر النيل.



على الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف، وتم انتشال الجثمان وتبين أنها لشخص مجهول الاسم والعنوان والسن 37 سنة تقريبًا، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي.