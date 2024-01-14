الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد من جامعة مانشستر لطب الأسنان يزور جامعة المنصورة

الاستقبال
الاستقبال

استقبل د.شريف يوسف، رئيس جامعة المنصورة، وفد جامعة مانشستر بإنجلترا خلال زيارته لبرنامج المنصورة - مانشستر بكلية طب الأسنان بالجامعة.

جاء ذلك بحضور د.محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، د.طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور ياسر لطفى  عميد كلية طب الأسنان، الدكتورة  رضوى عميرة مدير البرنامج.

ضم وفد مانشستر البروفيسور جوليان ياتس Julian Yates- نائب عميدكلية طب الأسنان، الدكتور: ماناس ديف Manas Daveمسؤول التقييم، البروفيسور: سيوبهان باريSiobhan Barry - مدير مرحلة الدراسات العليا، الدكتور: نيل باتل Neil Patel- مدير المقررات.

تأتى زيارة وفد جامعة مانشستر، لمتابعة العملية التعليمة ببرنامج المنصورة - مانشستر لطب الأسنان بجامعة المنصورة كما تم مناقشة تنشيط التبادل الطلابى وتعظيم التعاون فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.

وأكد د.شريف يوسف اهتمام جامعة المنصورة بالشراكة مع  الجامعات الدولية والمرموقة لتطوير برامجها التعليمية والعلمية بالمعايير الدولية، مما ينعكس بقوة على جودة المخرج التعليمي، وأن مثل هذه البرامج الحديثة من شأنها جذب أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين للحصول على الدرجات العلمية الدولية من جامعة المنصورة، والذى يسهم بفاعلية فى زيادة مصادر تمويل الجامعة وتوفير الإمكانات التعليمية لتطوير المعامل وطرق التعليم الحديثة.

وأوضح د.ياسر لطفى أن هناك تنسيق كامل والالتزام بالخطة والبرنامج الدراسى لجامعة مانشستر التى أسهمت فى تطوير كلية طب الأسنان وتقديم خدمة تعليمية متطورة ومتميزة بالمعايير العالمية.

وأشار إلى أنه تم البدء بهذا البرنامج لطب الأسنان مع جامعة مانشستر وقبول الطلاب من بداية العام الجامعى 2017/2018 ويعد أول برنامج نوعى وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

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Screenshot_20240114-181012
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IMG-20240114-WA0038
شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة وفد جامعة مانشستر بإنجلترا

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