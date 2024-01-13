رئيس جامعة المنصورة الأهلية يتابع امتحانات الفصل الدراسى الأول

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، جولة للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023/ 2024 بمختلف البرامج بكليات الجامعة، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

رافقه، خلال الجولة، كل من الدكتور محمد عطوة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، الدكتورة رئيفة علام، عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان، مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفى، مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ، مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبدالحي، مدير البرامج بكلية الهندسة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، خلال الجولة، أن جامعة المنصورة الأهلية حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات، متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا.

وقام رئيس الجامعة، خلال الجولة، باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

كما شدد رئيس الجامعة، خلال جولته، على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات بكل شدة، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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