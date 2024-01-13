السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": تطعيم 245 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي الثنائي خلال 2023

التطعيمات
التطعيمات

أعرب الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خالص تقديره لجهود إدارة التطعيمات  خلال العام الماضي 2023 تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي وذلك بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية.

 

وصرح الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة التطعيمات، أن نسبة التغطية من التطعيمات الروتينية 95.6% وأن عدد المتطعمين بلقاح الإنفلونزا الموسمية من الفريق الصحي بلغ  36624 ومن المواطنين والمعتمرين  نحو 22651.      

 

وأضاف أنه فيما يتعلق بتطعيمات طلبة المدارس فقد وصل إجمالي عدد المتطعمين ضد السحائي الثنائي  نحو 245 ألفًا و691  فى حين بلغ العدد بثنائي الكبار  نحو   303064  وعلى صعيد تطعيمات طلبة الجامعة نحو 5000.


كما كشف مدير إدارة التطعيمات، أنه خلال العام الماضي تم توزيع ومتابعة تشغيل معدات سلسلة تبريد حديثه مخصصه لمخزن المديرية ومخازن ووحدات الإدارات المختلفة من بينها غرفة تبريد بمخزن طعوم المديرية   وعدد 382 ثلاجة معتمدة لمخازن الطعوم والمكاتب والوحدات الصحية و177 ديب فريزر لمخازن الطعوم والمكاتب والواحدات الصحية. 


ونظمت الإدارة عدة دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين تضمنت ورش عمل  حول منظومة ميكنة التطعيمات، التداول إلا من للطعوم وتعليمات الحقن الآمن  إلى جانب  سلسلة التبريد، الآثار الجانبية بعد التطعيم. 

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة الدقهلية إدارة التطعيمات

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