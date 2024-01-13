السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة عدد من حالات البناء المخالف بمراكز الدقهلية

ازاله التعديات
ازاله التعديات

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية عن استمرار جهود الوحدات المحلية للتصدى للبناء المخالف والتعديات بكافة أشكالها، واكد "مختار" أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الي تضافر جهود جميع الاجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
 

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن الجمالية والسنبلاوين وشربين وبلقاس وحي شرق المنصورة ونبروه لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
 

وقال هاني سليمان رئيس مركز ومدينة الجمالية، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة لسور مخالف علي الارض الزراعية من البلوك على مساحة 200 متر مربع، وكذلك إزالة سملات داخل حظيرة على مساحة 100 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة مبنى من البلوك على مساحة 120 مترًا مربعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات. 
 

وأشار أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، إلى متابعة تنفيذ إزالة فوريه لأحد المواطنين بقرية الشعالة التابعه للوحده القرويه بكفر الروك داخل مزرعة دواجن على الأرض الزراعية قام بمحاولة تطوير بالمخالفة ببناء وتقفيل عدد 24 فتحة شبابيك للمزرعة على مساحة 6 قيراط، وتم إزالة كافة التطويرات فورا بمشاركة الشرطة وحماية الأراضي وتمت الازاله على نفقة المخالف وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.
 

كما قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينه شربين انه تم متابعة تنفيذ إزالة لسور من البلوك الأبيض مقام على الأرض الزراعية بقريه بساط كريم الدين على مساحة300 متر مربع، كما تم وقف بناء وإزالة فوريه لبناء دور رابع علوى بدون ترخيص بقريه كفر الأطرش على مساحة 60 متر مربع وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين.. 
 

وفي نطاق حي شرق المنصورة قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس الوحدة المحلية لحي شرق انه تم متابعة تنفيذ ازالة سقف لغرفتين بمساحة 45 متر مربع وتم مصادرة مواد البناء اسمنت وخشب عن بمنطقة عزبة الصفيح وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة باشراف الدكتوره مني المتبولي نائب رئيس الحي. 
 

و قالت غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس انه تم متابعة تنفيذ اعمال وقف بناء مخالف بالبلوك الابيض بمنطفة الحفير كما تم متابعة اعمال فك اخشاب لدور اول علوي  بقرية الستاموني وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفات. 

وقال اللواء أنور عثمان رئيس مركز مدينة نبروه انه تم متابعة أعمال البناء القائمه بنطاق المركز  والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال اي مخالفات باشراف ومتابعة الاستاذ عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة. 
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية استمرار جهود الوحدات المحلية التعديات على الأراضي الزراعية

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