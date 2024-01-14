رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد المرحلة النهائية لتسليم المباني الجديدة

تفقد د.معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، منشآت الجامعة الجديدة الجاهزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد حيث رافقه في الجولة عبد الله جاد أمين عام الجامعة ومهندسي الشركة المسند اليها إعمال كلية هندسة المنسوجات ومبنى الإدراة ومهندسي شركه المقاولين العرب المسند اعمال كلية الهندسه وكلية الأعمال وكليه المعاملات القانونيه وتأتي الجولة في اطار المتابعة المستمرة والدورية لمنشآت الجامعة والمرحلة النهائية للتسليم والمقررة قبل بدء الدراسة خلال العام الدراسي 2024/2025.

واستهل رئيس جامعة المنصورة الجولة التفقدية بزيارة الكليات المقرر لها أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي القادم الدراسي القادم كما قام سيادته بتفقد المباني الادارية والخدمية وقاعات المؤتمرات الرئيسية للجامعة وقاعات المحاضرات الخاصة بكل كلية والطاقة الاستيعابية لكل مبنى، وذلك استعدادًا من الجامعة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي القادم ليكتمل بذلك المرحلة الثالثة للجامعة بتشغيل 14 كلية.

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