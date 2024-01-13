الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة مجهولة بقرية أتميدة بالدقهلية

جثه
جثه

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور أحد الأهالي على جثة شخص مجهول الهوية وملقاة وسط الأراضي الزراعية بطريق سكة المشروع بقرية أتميدة التابعة لمركز ميت غمر.
 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد أهالى قرية أتميدة التابعة للمركز بالعثور على جثة ملقاة فى أحد الأراضى الزراعية على طريق سكة المشروع بالقرية.
 

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وملقاة فى الأراضى الزراعية وجرى نقلها إلى المشرحة على ذمة تصرفات النيابة.


وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية صاحبها.

الأجهزة الأمنية الدقهلية طريق سكة المشروع قرية اتميدة مركز ميت غمر

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