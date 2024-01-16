الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة فردين من الشرطة في انقلاب "بوكس" بالمنصورة بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين من أفراد الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية، إثر حادث انقلاب سيارة "بوكس شرطة"على طريق دمياط الشرقي بين كوبري جديله وكوبري الشرقاوية فى المنصورة، وجري نقل المصابين الي مستشفي المنصورة التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة على طريق دمياط الشرقي بين كوبري جديله وكوبري الشرقاوية فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة فردين من قوات الشرطة التابعين لمديرية أمن الدقهلية وجري نقلهم إلى مستشفى المنصوره التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

العثور على طفل أسفل كرسي بعربه قطار 

كما عثر عامل نظافة على طفل رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوف بقطعة قماش داخل حقيبة قماش أسفل كرسي بعربة قطار وذلك حال قيامه بتنظيف القطار لدى وصوله محطة قطار شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة شربين من "إبراهيم.م.ا"،43عاما،عامل نظافة بمحطة سكك حديد شربين، ومقيم بيلا محافظة كفر الشيخ، بعثوره على طفل ذكر لقيط حديث الولادة والحبل السري مربوط داخل حقيبة قماش أسفل كرسي إحدى عربات القطار رقم 497 ركاب والقادم من بيلا محافظة كفر الشيخ الى شربين حال قيامه بتنظيف القطار أثناء توقفه بالمحطة يرتدى ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث.

وبالفحص تبين وجود الطفل، وجرى نقله الى حضانة مستشفى شربين العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الأم والد الطفل وفحص كاميرات المراقبة داخل محطة القطار والمنطقة المحيطة للوصول اليها، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

إصابة شخصين أفراد الشرطة مديرية أمن الدقهلية انقلاب سيارة الدقهلية

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