الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة بمحافظة الدقهلية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري بالدقهلية في الساعات الأولى من الصباح.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بورود بلاغ على طريق السنبلاوين الزقازيق أسفل الكوبري بجوار مقلب القمامة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي من على الكوبري. 

وجرى الدفع بثلاث سيارات وتبين وجود اثنين من المصابين وجثة مكان البلاغ، وتم نقل النصابين مستشفى السنبلاوين والجثمان المشرحة  وإبلاغ النيابة العامة لإتخاء الإجراءات القانونية.

العثور علي رضيع اسفل كرسي بعربه قطار. 

كما عثر عامل نظافة على طفل رضيع حديث الولادة مربوط الحبل السري ملفوف بقطعة قماش داخل حقيبة قماش أسفل كرسي بعربة قطار وذلك حال قيامه بتنظيف القطار لدى وصوله محطة قطار شربين بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة شربين من "إبراهيم.م.ا"،43عاما،عامل نظافة بمحطة سكك حديد شربين، ومقيم بيلا محافظة كفر الشيخ، بعثوره على طفل ذكر لقيط حديث الولادة والحبل السري مربوط داخل حقيبة قماش أسفل كرسي إحدى عربات القطار رقم 497 ركاب والقادم من بيلا محافظة كفر الشيخ الى شربين حال قيامه بتنظيف القطار أثناء توقفه بالمحطة يرتدى ملابس أطفال والحالة الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، وبالفحص تبين وجود الطفل، وجرى نقله الى حضانة مستشفى شربين العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له. وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الأم والد الطفل وفحص كاميرات المراقبة داخل محطة القطار والمنطقة المحيطة للوصول اليها. 
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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