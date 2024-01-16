رفع 1300 طن قمامة و50 طن أتربة و250 طن مخلفات صلبة بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن استمرار تنفيذ أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة في المنطقة المركزية بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها، وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 1300 طن قمامة و50 طن أتربة و250 طن مخلفات صلبة وناتج تطهير بحملة النظافة في المنطقة المركزية وعلى الطرق السريعة، وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.



تفاصيل الحملة

ومن جانبه، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن الحملة شارك فيها المهندس خالد جلال، مدير عام المرافق بالمحافظة، وفهمي علام من جهاز النظافة. وأكد استمرار التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، وحاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا، وأحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، واللواء محمود ضياء الدين، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، وغادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، واللواء عادل برغش، رئيس مركز ومدينة شربين، واللواء أنور مدحت، رئيس مركز ومدينة نبروه، ومتولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وسيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمي الأمديد، وتم ذلك بإشراف نواب رؤساء هذه الوحدات. حيث تم المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة".

واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق في قطاعات المنطقة، حيث شملت الأعمال تقليم أشجار شارع المشاية وحديقة شجرة الدر وغسيل الأرصفة في شارع الجيش وكنس الأتربة في شارع الجيش ومدخل كوبري سندوب ومنازل الكوبري وترميم الأرصفة في شارع العبو ورفع كفاءة النظافة العامة في شارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف وأحمد ماهر وجيهان وحي الجامعة وشارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوته وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر والترعة واداب وشارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبة عقل وعزبة الشال.

وأكد "المحافظ" على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

جانب من الحمله